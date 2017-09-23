Altınordu durdurulamıyor!
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu, evinde konuk ettiği Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Bornova
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu (Dk. 67 Alican Özfesli), Mirkan Aydın (Dk. 82 Fatih Aktay), Kerim Avcı, Deniz Vural (Dk. 87 Oğulcan Ülgün), Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Recep Yemişçi
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Şenol Can, Serhan Yılmaz (Dk. 76 Harun Enes Nural), Mehmet Sait Üzümcü (Dk. 85 Erdal Ahmet Özdemir), Zeki Sinanoğlu (Dk. 46 Mustafa Emirhan Özyaşar), Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Yusuf Erdem
Goller: Dk. 45+2, Dk. 52 Kerim Avcı, Dk. 74 Mirkan Aydın (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 27 Yusuf Erdem, Dk. 33 Zeki Sinanoğlu, Dk. 72 Hasan Genç (Gaziantespor), Dk. 72 Mirkan Aydın (Altınordu)
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:41
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SUÇLU AYAĞA KALK
Toplam 15
Yorum
ERAY TS Hakemin zaten ne olduğunu maçtan önce de biliyorduk. ERSUN İSTİFA !
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"ERSUN YANAL İSTİFA!''
Toplam 32
Yorum
ERAY TS ERSUN ne yaptı da kıymetini bilecekmişiz kazandığı paraları bankaya yatırmaktan başka? Adamsa ayrılsın, para almadan İSTİFA etsin !
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TRABZON'DA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR
Toplam 6
Yorum
ERAY TS ERSUN İSTİFA!
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