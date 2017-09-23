 Altınordu durdurulamıyor! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    durdurulamıyor!

    Altınordu durdurulamıyor!

    TFF 1. Lig'in 6. haftasında , evinde konuk ettiği 'u 3-0 mağlup etti.

    Stat: Bornova

    Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan

    Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu (Dk. 67 Alican Özfesli), Mirkan Aydın (Dk. 82 Fatih Aktay), Kerim Avcı, Deniz Vural (Dk. 87 Oğulcan Ülgün), Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Recep Yemişçi

    Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Şenol Can, Serhan Yılmaz (Dk. 76 Harun Enes Nural), Mehmet Sait Üzümcü (Dk. 85 Erdal Ahmet Özdemir), Zeki Sinanoğlu (Dk. 46 Mustafa Emirhan Özyaşar), Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Yusuf Erdem

    Goller: Dk. 45+2, Dk. 52 Kerim Avcı, Dk. 74 Mirkan Aydın ()

    Sarı kartlar: Dk. 27 Yusuf Erdem, Dk. 33 Zeki Sinanoğlu, Dk. 72 Hasan Genç (Gaziantespor), Dk. 72 Mirkan Aydın (Altınordu)

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:41
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