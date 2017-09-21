 TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    'de haftanın hakemleri açıklandı

    <a href="/index/tff-1-lig?id=d3a492f6-2024-40bd-b834-65a6ebdf72f8" class="" rel="tag">TFF 1. Lig</a>'de haftanın hakemleri açıklandı

    'in 6. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    23 Eylül Cumartesi:

    15.00 Altınordu-Gaziantepspor: Mert Güzenge

    21.00 Manisaspor-İstanbulspor: Abdullah Yılmaz

    24 Eylül Pazar:

    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç

    16.00 Akın Çorap Giresunspor-Elazığspor: Arda Kardeşler

    19.00 MKE Ankaragücü-Samsunspor: Burak Şeker

    19.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: Koray Gençerler

    25 Eylül Pazartesi:

    16.00 Ümraniyespor-Denizlispor: Ramazan Keleş

    19.00 Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar

    20.00 Adana Demirspor-Adanaspor: Hakan Ceylan

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:34
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