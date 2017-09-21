TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
23 Eylül Cumartesi:
15.00 Altınordu-Gaziantepspor: Mert Güzenge
21.00 Manisaspor-İstanbulspor: Abdullah Yılmaz
24 Eylül Pazar:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç
16.00 Akın Çorap Giresunspor-Elazığspor: Arda Kardeşler
19.00 MKE Ankaragücü-Samsunspor: Burak Şeker
19.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: Koray Gençerler
25 Eylül Pazartesi:
16.00 Ümraniyespor-Denizlispor: Ramazan Keleş
19.00 Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar
20.00 Adana Demirspor-Adanaspor: Hakan Ceylan
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:34
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Aslan, Bursa hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 4
Yorum
sercan korkmaz çalışan bence kaliteli ve hızlı bir kanat oyuncusu.
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Celta Vigo'ya boş tribünden para cezası
Toplam 1
Yorum
emre mor kötü bi takıma gitti algısı yaratmayın bana hiç de öyle gelmedi emrenin imza atarkenki gösterisine bizim 3 büyüklerin resmi maçı kadar seyirci geldi celta iyi bir takım
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Derbinin hakemi belli oldu!
Toplam 3
Yorum
karakartal Süperlig de güvendiğim birkaç hakemden en iyisiydi.ne olduysa daha evvelki F.bahçe maçında skandal bir yönetim göstermişti.
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