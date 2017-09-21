Sergen Yalçın istifa etti

TFF 1. Lig'de geride kalan 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen Eskişehirspor'da, teknik direktör Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda saat 13.00'te oynanacak Erzincanspor maçı öncesi verdiği demeçte, ekibiyle birlikte istifa edeceğini açıkladı.

Yalçın, ''Ben ve ekibimle bugünkü Erzincanspor maçı, Eskişehirspor adına son karşılaşmamız olacak. Maçtan sonra istifa edeceğim. Biz maliyetli bir ekibiz. Açıkçası 3 puanımızın silinmesi de işin son noktası oldu. Eskişehirspor gelecekte daha iyi yerlere gelecektir'' diye konuştu.



