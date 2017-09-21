Sergen Yalçın istifa etti
Eskişehirspor teknik direktörü Sergen Yalçın, 24 Erzincanspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçı öncesi A Spor canlı yayından maç sonrası görevinden istifa edeceğini açıkladı.
TFF 1. Lig'de geride kalan 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen Eskişehirspor'da, teknik direktör Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda saat 13.00'te oynanacak Erzincanspor maçı öncesi verdiği demeçte, ekibiyle birlikte istifa edeceğini açıkladı.
Yalçın, ''Ben ve ekibimle bugünkü Erzincanspor maçı, Eskişehirspor adına son karşılaşmamız olacak. Maçtan sonra istifa edeceğim. Biz maliyetli bir ekibiz. Açıkçası 3 puanımızın silinmesi de işin son noktası oldu. Eskişehirspor gelecekte daha iyi yerlere gelecektir'' diye konuştu.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:19
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Volkan Demirel'e şok!
Toplam 6
Yorum
emin Volkana değil ülkeye şok.Futbolda terörü böyle salıvererek önleyeceğiz.
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'Fiyasko!'
Toplam 7
Yorum
taraftar yönetimi haklı çıkarmak için sneideri kötülemeyi bırakın selçuk sneideri yedi biz herşeyin farkındayız özbeki istemiyoruz hala
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Yılmaz Vural hayatını beyaz perdeye taşımak istiyor
Toplam 1
Yorum
şisşiriyolar ne yazıyo kitabında kaç takımı küme düşürdüğünü mü yazmış :) ya da kaç futbolcuyu dövdüğünü mü yazmış
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