Eskişehirspor'dan Sergen Yalçın'a teşekkür
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü, bugün siyah-kırmızılı takımdaki görevinden ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın için teşekkür mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Takımımızda, yaklaşık 2 aydır teknik direktörlük görevini sürdüren Sergen Yalçın'a ve ekibine, bu süre boyunca kulübümüze yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki iş ve aile hayatında sağlık, başarı ve esenlikler dileriz."
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:45
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Beşiktaşlı futbolcular "siftah" peşinde
Toplam 5
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RİCARDO Tahriklere kapılmayıp ve sakin kalıp kendi oyunumuzu oynarsak fenerbahçeyi rahat yeneriz.
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Arda Ocak'ta Galatasaray'da!
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Murat nedense arda, burak,selcuk, asini görünce midem bulaniyo. iki kurus para icin benim ülkemi sabote ettiniz. lafa gelincede ülkem icin ölürüm
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Adriano yok, o isim sahada olacak
Toplam 5
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CasCan Sağ bekte Gönül riskli.Tekrar sakatlanabilir ve sezonu kapatır.VE maç eksiği var.Medel bu bölgede denenmeli.Daha öncede çok kez oynamış.
Eskişehirspor'dan Sergen Yalçın'a teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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