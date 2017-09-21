 Eskişehirspor'dan Sergen Yalçın'a teşekkür – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    'dan 'a teşekkür

    Eskişehirspor'dan Sergen Yalçın'a teşekkür

    TFF 1. Lig ekiplerinden Kulübü, bugün siyah-kırmızılı takımdaki görevinden ayrılan teknik direktör için teşekkür mesajı yayımladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Takımımızda, yaklaşık 2 aydır teknik direktörlük görevini sürdüren 'a ve ekibine, bu süre boyunca kulübümüze yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki iş ve aile hayatında sağlık, başarı ve esenlikler dileriz."

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:45
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