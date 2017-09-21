Eskişehirspor'dan Sergen Yalçın'a teşekkür

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızda, yaklaşık 2 aydır teknik direktörlük görevini sürdüren Sergen Yalçın'a ve ekibine, bu süre boyunca kulübümüze yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki iş ve aile hayatında sağlık, başarı ve esenlikler dileriz."