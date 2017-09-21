Denizlispor rahat nefes aldı

Lisans alamadığı için son iki sezonda toplam 6 puanı silinen Denizli ekibi, ilk kez belgelerini eksiksiz tamamlayıp cezadan kurtuldu. Ligde 5 maçta 1 puanla son sıraya demir atan yeşil-siyahlı ekibin kötü gidişatın üzerine puanının da silinmemesi, camiaya moral oldu. Futbol Federasyonu, Denizlispor'un Ulusal Kulüp Lisansı aldığını resmi olarak açıklanırken, Başkan Mustafa Üstek'in dün yaptığı basın toplantısında Brezilyalı futbolcunun anlaşmaması için Denizli'den bazı kişilerin 11 defa telefonla aradığını söylemesi camiada, "İçimizdeki İrlandalı kim" tartışmalarını başlattı.

Başkan Üstek'in açıklamasının ardından sosyal medyada yoğun olarak anlaşmayı kabul etmemesi için Leozinho'yu arayan kişinin kim olduğu tartışıldı. Taraftarlar, Başkan Üstek'ten bu ismi açıklamasını isterken, isim vermeyen Üstek, "O kim olduğunu biliyor" demekle yetindi. Horoz'da Ulusal Kulüp Lisansı alarak puan silme cezasından kurtulmanın sevinci yaşanırken diğer yanda hafta sonunda oynanacak Ümraniyespor maçının hazırlıkları sürüyor. Yönetim galibiyet primini 6 bin TL olarak belirledi. Teknik Direktör Yusuf Şimşek, "Kupada Düzcespor'u 1-0 yenip tur atladığımız için sevinçliyiz. Gençlerin durumlarını görme fırsatı bulduk. Ama bizim için en önemli maç Ümraniyespor maçı. Bu maç bizim olmazsa olmazımız. Takımıma güveniyorum" dedi.



