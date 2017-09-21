 ''Buraya gelmeniz için...'' – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    ''Buraya gelmeniz için...''

    ''Buraya gelmeniz için...''

    Türkiye 1'inci Lig takımlarından 'un teknik direktörü , bu sabah gerçekleştirdilen antrenman öncesi kendisine soru sormak isteyen gazetecilere "Bu kadar kalabalık gelmeniz için böyle sonuçlar mı almamız lazım" dedi.

    TFF 1'inci lig takımlarından , Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltı atışlarıyla 6-4 yenildiği Ankara Demirspor maçı sonrasında 24 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde sabah gerçekleştirdiği yenileme antrenmanıyla başladı. Antrenman öncesi kendisine soru sormak isteyen gazetecileri eleştiren , "Bu kadar kalabalık gelmeniz için böyle sonuçlar mı almamız lazım" diyerek antrenman sahasına girdi. Kırmızı beyazlı ekip gerçekleştirdiği antrenmanda düz koşu, ısınma hareketlerinin ardından şok havuzuna girerek günü tamamladı.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:08
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