''Buraya gelmeniz için...''
Türkiye 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, bu sabah gerçekleştirdilen antrenman öncesi kendisine soru sormak isteyen gazetecilere "Bu kadar kalabalık gelmeniz için böyle sonuçlar mı almamız lazım" dedi.
TFF 1'inci lig takımlarından Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltı atışlarıyla 6-4 yenildiği Ankara Demirspor maçı sonrasında 24 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde sabah gerçekleştirdiği yenileme antrenmanıyla başladı. Antrenman öncesi kendisine soru sormak isteyen gazetecileri eleştiren Alpay Özalan, "Bu kadar kalabalık gelmeniz için böyle sonuçlar mı almamız lazım" diyerek antrenman sahasına girdi. Kırmızı beyazlı ekip gerçekleştirdiği antrenmanda düz koşu, ısınma hareketlerinin ardından şok havuzuna girerek günü tamamladı.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:08
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Volkan Demirel'e şok!
Toplam 6
Yorum
emin Volkana değil ülkeye şok.Futbolda terörü böyle salıvererek önleyeceğiz.
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'Fiyasko!'
Toplam 7
Yorum
taraftar yönetimi haklı çıkarmak için sneideri kötülemeyi bırakın selçuk sneideri yedi biz herşeyin farkındayız özbeki istemiyoruz hala
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Yılmaz Vural hayatını beyaz perdeye taşımak istiyor
Toplam 1
Yorum
şisşiriyolar ne yazıyo kitabında kaç takımı küme düşürdüğünü mü yazmış :) ya da kaç futbolcuyu dövdüğünü mü yazmış
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