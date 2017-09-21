TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu, "Taraftarımızın başını hiçbir zaman öne eğdirmeyeceğim. Onlar arkamızda olduğu sürece zor günlerden çıkacağız." dedi.

Özeçoğlu, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kulübün olağanüstü süreçten geçtiğini vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun kulübe 3 puan silme cezası verdiğini anımsatan Özeçoğlu, "Gerekli çalışmaları yapıp maliyet verilerini vermemize rağmen geç kalmamız nedeniyle 3 puanımız silindi. Hukukçularımız çalışıyor. 7 günlük itiraz süremiz var. İtirazımızı yapacağız." dedi.

Özeçoğlu, kulüpte göreve yaklaşık 3 ay önce geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü ile görüşerek bu görevi kabul ettim. Bakanımız görevinden ayrıldı ancak AK Parti Eskişehir Milletvekilimiz Harun Karacan, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı oldu. Kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Eskişehirspor'a acil ve gerekli maddi imkanları sağlamak için şu anda Harun Karacan var gücüyle çalışıyor. Bu şehir ve taraftar, Harun Karacan'ı, en kısa vadede maddi işleri çözdükten sonra şehre omuzlarda getirecektir. 20 yıl önce tribündeyken bugün kulüp başkanıyım."

Özeçoğlu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kulüpteki görevinden ayrıldığına değinerek, kulübe verdiği hizmetlerinden dolayı tecrübeli teknik adama teşekkür etti.

"24 puan silinebilir"

Kulübün, kısa, orta ve uzun vadeli işlerinin bulunduğunu anlatan Özeçoğlu, "Kısa vadeli işlerimiz bir hafta 10 güne kadar çözülecek. Puan silme konusunda önümüzde 24 puan silme riski var. Bunu her defasında söyleyeceğim. FIFA'daki 4 oyuncudan dolayı 24 puan silme cezası gelebilir. Bir hafta, 10 günlük süremiz var. Hızlı şekilde çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevi bırakmasına ilişkin ise Özeçoğlu, "Sergen hocayla bir hafta, 10 gündür görüşüyoruz. Kendisi de kulübün durumunu bilerek buraya geldi. Hizmet verdi. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.