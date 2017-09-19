 "Zirveden kopmayacağız" – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    "Zirveden kopmayacağız"

    "Zirveden kopmayacağız"
    TFF 1. Lig'de Denizlispor'u son dakikada bulduğu golle 1-0 deviren , zirvede kalıcı olmayı hedefliyor. Kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul deplasmanda çok zor bir maçı kazanmayı başardıklarını belirterek, "Biz lider olacağımızı biliyorduk ama biraz erken oldu, bundan sonraki hedef sıralamamızı korumak olacak. Ligde ilk kez lider olduk, zirveden kopmamaya çalışacağız. Bunun için de futbolcu ve teknik heyetle sürekli konuşacağız" dedi.
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:47
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