Es-Es son nefeste
Kırmızı-siyahlılar, Ümraniye karşısında Vasilogiannis’in golüyle yenik duruma düştüğü maçta 1 puanı Mezenga’nın son dakika golüyle kurtardı. 88’de Erkan Zengin ve Mehmet Sedef kırmızı gördü.
KARŞILIKLI kırmızı kartLAR
İkinci yarıya da ev sahibi hızlı başladı. Ancak 69'da Eskişehirspor defansının arkasına sarkan Vasilogiannis'in golüyle Ümraniye öne geçti. 88'de Erkan Zengin ve Mehmet Sedef'in atılmasıyla iki takım da 10 kişi kaldı. 90'da kornerden gelen topu voleyle ağlara gönderen Mezenga maçın sonucunu ilan etti: 1-1.
Yardımcı: Nereden tokat yiyeceğin belli olmaz
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, zor bir ligde mücadele ettiklerini belirterek, "Bu ligde 'açık ara şampiyon oluruz' demek işi çözmez. Takımın mücadele etmesi lazım" dedi. Yardımcı, "Bu ligde nereden tokat yiyeceğin belli olmaz. Bu lig sert bir ligdir, bu lig göğüs göğüse oynanır" diye konuştu.
'Zirveden kopmayacağız'
TFF 1. Lig'de Denizlispor'u son dakikada bulduğu golle 1-0 deviren Giresunspor, zirvede kalıcı olmayı hedefliyor. Kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul deplasmanda çok zor bir maçı kazanmayı başardıklarını belirterek, "Biz lider olacağımızı biliyorduk ama biraz erken oldu, bundan sonraki hedef sıralamamızı korumak olacak. Ligde ilk kez lider olduk, zirveden kopmamaya çalışacağız. Bunun için de futbolcu ve teknik heyetle sürekli konuşacağız" dedi.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 09:25
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Kocaman içini döktü!
Toplam 12
Yorum
kartalyasar Ya hocam ne oynadık da kendine geldin,savunmadan topçıkaramıyorsun,oyuncuların ayakları titriyor,olmadık pozisyonları kendimiz hediye ediyoruz,top yapacak ortasahan yok,kazma ozan ile mi?Kazma souza ile mi?Sagın berbat solun berbat,teknik olmayınca yenemezsin,yenemezsiiiiin.
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Dev derbinin oranları belli oldu!
Toplam 20
Yorum
TARAFTAR Fenerbaçemizden galibiyet bekliyoruz , normal olan da bu.
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Antalyaspor'da deprem!
Toplam 6
Yorum
kendinizi biraz geliştirin yerli hocalar bunun yerlisi yabancısı yok iyi olan gelir bu kadar basit rıza kim bilimsellikten teknolojiden faydalanmak kim! avrupalı hocaları örnek alın
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