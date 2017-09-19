Es-Es son nefeste

Kırmızı-siyahlılar, Ümraniye karşısında Vasilogiannis’in golüyle yenik duruma düştüğü maçta 1 puanı Mezenga’nın son dakika golüyle kurtardı. 88’de Erkan Zengin ve Mehmet Sedef kırmızı gördü.

TFF 1. Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Eskişehirspor kendi sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta tarafların çabası ilk yarıda sonucu değiştirmeye yetmedi. Ev sahibi takım rakip kaleye yüklenirken, Ümraniyespor da kontrataklardan gol bulmaya çalıştı. Ancak mücadelenin ilk yarıs başladığı gibi golsüz sona erdi.



KARŞILIKLI kırmızı kartLAR

İkinci yarıya da ev sahibi hızlı başladı. Ancak 69'da Eskişehirspor defansının arkasına sarkan Vasilogiannis'in golüyle Ümraniye öne geçti. 88'de Erkan Zengin ve Mehmet Sedef'in atılmasıyla iki takım da 10 kişi kaldı. 90'da kornerden gelen topu voleyle ağlara gönderen Mezenga maçın sonucunu ilan etti: 1-1.



Yardımcı: Nereden tokat yiyeceğin belli olmaz

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, zor bir ligde mücadele ettiklerini belirterek, "Bu ligde 'açık ara şampiyon oluruz' demek işi çözmez. Takımın mücadele etmesi lazım" dedi. Yardımcı, "Bu ligde nereden tokat yiyeceğin belli olmaz. Bu lig sert bir ligdir, bu lig göğüs göğüse oynanır" diye konuştu.



'Zirveden kopmayacağız'

TFF 1. Lig'de Denizlispor'u son dakikada bulduğu golle 1-0 deviren Giresunspor, zirvede kalıcı olmayı hedefliyor. Kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul deplasmanda çok zor bir maçı kazanmayı başardıklarını belirterek, "Biz lider olacağımızı biliyorduk ama biraz erken oldu, bundan sonraki hedef sıralamamızı korumak olacak. Ligde ilk kez lider olduk, zirveden kopmamaya çalışacağız. Bunun için de futbolcu ve teknik heyetle sürekli konuşacağız" dedi.