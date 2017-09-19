Es Es son nefeste
Kırmızı-siyahlılar, Ümraniye karşısında Vasilogiannis’in golüyle yenik duruma düştüğü maçta 1 puanı Mezenga’nın son dakika golüyle kurtardı. 88’de Erkan Zengin ve Mehmet Sedef kırmızı gördü
KARŞILIKLI KIRMIZI KARTLAR
İKİNCİ yarıya da ev sahibi hızlı başladı. Ancak 69'da Eskişehirspor defansının arkasına sarkan Vasilogiannis'in golüyle Ümraniye öne geçti. 88'de Erkan Zengin ve Mehmet Sedef'in atılmasıyla iki takım da 10 kişi kaldı. 90'da kornerden gelen topu voleyle ağlara gönderen Mezenga maçın sonucunu ilan etti: 1-1.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:38
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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