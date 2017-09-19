Erciyes’in mazotu bitti!
Eren bıraktı, böyle oldu...
Yıllarca Kayserispor'a kıymetli oyuncular ve isim hakkını veren Erciyes'in hızlı düşüşü, 18 milyon TL'lik alacağı için gelirlere temlik koyduran Ziya Eren'in başkanlığı bırakması sonrası gerçekleşti. 2014-2015'te Süper Lig, 2015-16'da 1. Lig, 2016-17'de 2. Lig'den düşen mavi-siyahlılar, bu sezon ise 3. Lig 2. Grup'ta var olma savaşı veriyor.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:15
-
Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
-
Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
-
Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
Erciyes’in mazotu bitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.