 Denizli’de eleştirilere ‘Şimşek’ gibi yanıt – Fotomaç – 19 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Denizli’de eleştirilere ‘Şimşek’ gibi yanıt

    Denizli’de eleştirilere ‘Şimşek’ gibi yanıt
    TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinde Giresunspor'a son saniye golüyle 1-0 yenilen 'da sert açıklamalar yaptı. Eleştirilerin insaflı olması gerektiğini belirten Şimşek, "Geçen yılki takımdan Alperen, Perovic, İsmail Haktan yok. Cenk, Kappel, Ziya sakat, Anıl hazır değil. U20'den 4-5 genci kadroya aldık. Ortaya çıkan tablodan ben de üzgünüm" diye konuştu.
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizli’de eleştirilere ‘Şimşek’ gibi yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.