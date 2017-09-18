Rize darmadagın

TFF 1. Lig'e fırtına gibi girerek zirveye kurulan Rize, A.Gücü'ne karşı evinde şok bir mağlubiyet aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 12'de Ferhat'ın sol kanattan arka direğe ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen İlhan'ın vuruşuyla öne geçti: 0-1. Ev sahibi, bu gole 19'da kazanılan penaltı sonucu Samudio'nun bulduğu golle yanıt verdi; 1-1.

İLHAN PARLAK'TAN DUBLE

49'da kullanılan köşe vuruşunda topu kafayla kaleye gönderen Alihan, Ankara ekibini tekrar öne geçirdi: 1-2. Ankaragücü, Kenan'ın kaleciden dönen topu tamamlamasıyla bir gol daha buldu: 1-3. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında İlhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydederek skoru tayin etti: 1-4

'REHAVET VARSA BEDELİNİ ÖDEDİK'?

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, "Takım halinde vasat futbol sergiledik. Şartlar ne olursa olsun 4-1 ağır bir sonuç." dedi. Rehavet veya ligi hafife alma gibi bir durumun olmadığını belirten deneyimli hoca, "Rakip için her şeyini ortaya koyacakları bir maçtı. Eğer rehavet söz konusuysa bugün bunun bedelini ağır ödedik. Gereken dersi çıkarmalıyız" diye konuştu.

'Taraftar sabırlı olsun'

Ankaragücü teknik direktörü İsmail Kartal, "Takıma yeni katılan oyuncuları hazırlamaya çalışıyoruz. Takımın mali sıkıntıları var. Bu şartlar içerisinde oyuncularımız ile en iyi şekilde hazırlıyoruz." şeklinde konuştu. Çok daha iyi olacaklarını belirten Kartal, "Bu galibiyet bize gelecek haftaların referansı olacak. Biz medya ve taraftara 'Sabırlı olun.' diyoruz" dedi.