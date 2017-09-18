Es-es Ümraniye önünde
TFF 1. Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Eskişehirspor, 5. haftanın kapanış maçında 4 karşılaşmanın üçünü kazanan Ümraniyespor'u saat 20.00'de Yeni Eskişehir Stadı'nda konuk edecek. Hakem Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği mücadele beIN SPORTS MAX 1'den yayınlanacak.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:54
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