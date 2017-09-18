 Es-es Ümraniye önünde – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Es-es Ümraniye önünde

    Es-es Ümraniye önünde

    TFF 1. Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Eskişehirspor, 5. haftanın kapanış maçında 4 karşılaşmanın üçünü kazanan Ümraniyespor'u saat 20.00'de Yeni Eskişehir Stadı'nda konuk edecek. Hakem Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği mücadele beIN SPORTS MAX 1'den yayınlanacak.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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