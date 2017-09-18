Es Es puanı son dakikada kurtardı
TFF 1. Lig'in 5. haftasında evinde Ümraniyespor'u konuk eden Eskişehirspor son dakikada bulduğu golle 1-1 beraber kaldı.
Yeni Eskişehir Stadı'nda Abdulkadir Bitigen'in yönettiği mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Ümraniyespor'un golünü 69. dakikada Andreas Vasilogiannis atarken, Eskişehirspor'un beraberlik golünü Bruno Mezenga kaydetti.
Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor 3 puana, zirve yarışı içindeki Ümraniyespor da 10 puana yükseldi.
ESKİŞEHİR'DE OLAYLI MAÇ
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Eskişehirspor, sahasında taraftarıyla buluştuğu mücadelede Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Jeneratör arızası dolayısıyla 6 dakika geç başlayan mücadelede sinirler gerildi. Zaman zaman sert müdahalelerin olduğu mücadelede, 84. dakikasında sinirler bir anda gerildi. Eskişehirspor ile Ümraniyespor oyuncuları arasında gerginlik yaşandığı sırada, bir Eskişehirspor taraftarı sahaya girerek Ümraniyespor kalecisi Burak Öğür'ün yanına kadar geldi. Sahaya giren taraftarı polisler dışarı çıkardı. Bu sırada oyuncular arasındaki gerginlik de arttı. Oyunun yaklaşık 10 dakika durdurulduğu mücadelede Eskişehirspor'dan Erkan Zengin, Ümraniyespor'dan da Mehmet Sedef kırmızı kartla cezalandırıldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından da futbolcular arasındaki gerginlik bir süre devam etti.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:27
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
Es Es puanı son dakikada kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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