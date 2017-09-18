 Es Es puanı son dakikada kurtardı – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Es Es puanı son dakikada kurtardı

    Es Es puanı son dakikada kurtardı

    TFF 1. Lig'in 5. haftasında evinde 'u konuk eden son dakikada bulduğu golle 1-1 beraber kaldı.

    Yeni Eskişehir Stadı'nda Abdulkadir Bitigen'in yönettiği mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Karşılaşmada 'un golünü 69. dakikada Andreas Vasilogiannis atarken, 'un beraberlik golünü Bruno Mezenga kaydetti.

    Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor 3 puana, zirve yarışı içindeki Ümraniyespor da 10 puana yükseldi.

    ESKİŞEHİR'DE OLAYLI MAÇ

    TFF 1. Lig'in 5. haftasında Eskişehirspor, sahasında taraftarıyla buluştuğu mücadelede Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Jeneratör arızası dolayısıyla 6 dakika geç başlayan mücadelede sinirler gerildi. Zaman zaman sert müdahalelerin olduğu mücadelede, 84. dakikasında sinirler bir anda gerildi. Eskişehirspor ile Ümraniyespor oyuncuları arasında gerginlik yaşandığı sırada, bir Eskişehirspor taraftarı sahaya girerek Ümraniyespor kalecisi Burak Öğür'ün yanına kadar geldi. Sahaya giren taraftarı polisler dışarı çıkardı. Bu sırada oyuncular arasındaki gerginlik de arttı. Oyunun yaklaşık 10 dakika durdurulduğu mücadelede Eskişehirspor'dan Erkan Zengin, Ümraniyespor'dan da Mehmet Sedef kırmızı kartla cezalandırıldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından da futbolcular arasındaki gerginlik bir süre devam etti.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:27
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