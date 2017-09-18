 Dadaş, Antep’te fırsatı kaçırdı – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Dadaş, Antep’te fırsatı kaçırdı

    Dadaş, Antep’te fırsatı kaçırdı

    TFF 1. Lig'de Gaziantepspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'den düşen ve transfer tahtası kapalı olduğu için gençlerle var olma savaşı veren kırmızı- siyahlılar, kadrosunu baştan aşağı yineleyen ligin yenisi Dadaş'tan puan almayı başardı. Erzurum'da Mert Nobre de 65'te direkt kırmızı kart gördü

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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