Dadaş, Antep’te fırsatı kaçırdı

TFF 1. Lig'de Gaziantepspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'den düşen ve transfer tahtası kapalı olduğu için gençlerle var olma savaşı veren kırmızı- siyahlılar, kadrosunu baştan aşağı yineleyen ligin yenisi Dadaş'tan puan almayı başardı. Erzurum'da Mert Nobre de 65'te direkt kırmızı kart gördü