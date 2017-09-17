Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Karaman: - " Şartlar ne olursa olsun "

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 4 haftalık seri galibiyetlerden sonra bu maçta farklı beklentileri olduğunu, yeni seçilen yönetime iyi futbol ile galibiyet sunmak istediklerini ama maçın düşündükleri gibi sonuçlanmadığını belirtti.

MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıda hücuma çıkarken çok pas hatası yaptıklarına değinen Karaman, "Bütün hatalarımızı devre arasında konuştuk. İkinci yarının başında ise yine duran toptan golü yedik. Oyuncu değişikliği yapacakken takım halinde çok sayıda vasat oyuncular gördük. Bugün her oyuncu oyundan çıkabilirdi. Takım halinde vasat futbol, kötü futbol sergiledik. Şartlar ne olursa olsun 4-1 ağır bir sonuç. Bunu almamalıydık." diye konuştu.

Rehavet veya ligi hafife alma gibi bir durumun olmadığını kaydeden Karaman, "Geçen hafta son 7 dakikada yediğimiz 2 gol bize ders olmalıydı. Rakip için bu karşılaşma her şeyini ortaya koyacakları bir maçtı. Eğer rehavet söz konusuysa bugün bunun bedelini ağır ödedik. Gereken dersi çıkarmalıyız. Oynayan bütün oyuncular ayırt etmeden birlikte çok hatalar yaptık. Bu, takım olarak yaptığımız büyük bir kaza." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni kurulan bir takım olmanın zorluklarını ilk 4 haftada yaşadıklarını dile getirdi.

Çok eksiklerinin bulunduğunu anlatan Kartal, "Takıma yeni katılan oyuncuları hazırlamaya çalışıyoruz. Takımın mali sıkıntıları var. Bu şartlar içerisinde oyuncularımız ile en iyi şekilde hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Rize'den alacakları galibiyetin kendilerine moral vereceğini bildiklerinin altını çizen Kartal, "Bu galibiyet bize gelecek haftaların referansı olacak. Çok daha iyi olacağız. Biz medya ve taraftara 'Sabırlı olun.' diyoruz. Geçiş dönemini az kayıpla atlatmaya çalıştık ama ilk haftalar fazla kayıp verdik." açıklamasında bulundu.