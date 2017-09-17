Rizespor'da başkan belli oldu

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yapılan Çaykur Rizepor Yatırım A.Ş. ve Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 86'ıncı Olağan Genel Kurulu'nda konuşan eski Başkan Metin Kalkavan, yönetim tarzları ile geliştirdikleri kulübe çok emek verdiklerini söyledi. Kalkavan, "Kulübü çoğu zaman kendi bütçemden finanse ettim. 12 milyon lira bir rakam alacağım varken bir de üzerine maçlarda küfür yemek çok ağırdı. Biz zamanımızı, paramızı, tecrübelerimizi, kısacası her şeyimizi Rizespor'a hizmet için kullandık. Küfürle bu işler çözülmez. Hep başkanınızın hocanızın arkasında durun" dedi ve yönetimde birlikte çalıştığı arkadaşlarına teşekkür etti.

Kongrede Hasan Kemal Yardımcı'nın listesi oy birliği ile seçildi. 9 kişilik yönetimde Başkan Hasan Kemal Yardımcı'nın yanı sıra Hasan Kartal, Mehmet Erdoğan, Ali Zeki Saruhan, Ali Haydar Er, Rahmi Metin, Yılmaz Zehiroğlu, Saffet Mete ve Celal Hop yer aldı.

Çaykur Rizespor Başkanı seçilen Hasan Kemal Yardımcı, Rizelileri mahcup etmeyecek bir çalışma içerisinde olacaklarını belirterek şöyle dedi:

"Giderimiz bu sezon Süper Lig masrafıdır. Bu yüzden bir üst lige çıkmak zorundayız. Yönetimimiz oluştu çalışmalarımız görev dağılımı yapılır yapılmaz daha da hızlanacak. Süper Lig'e çıkmak kadar altyapıda yapılacak olan yatırımlar da önemlidir. Bakanlıktan gelen altyapı ile ilgili yetkililerden bazı sözler aldık. Altyapı sorununu halletmek istiyorum. Niyetimiz ve hedefimiz bellidir. Herkesin desteğini bekliyoruz"



