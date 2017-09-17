 Erzurum'dan iddialı sözler – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Erzurum'dan iddialı sözler

    Erzurum'dan iddialı sözler
    Teknik Direktörü 'den bugün karşılaşacakları Gaziantepspor'a gözdağı... Takım olarak çok iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Özköylü, "Gaziantepspor'u yenerek üç puan alacağız. Oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. İstediğimizi alıp, Erzurum'a döneceğiz" şeklinde konuştu
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:12
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