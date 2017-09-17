 Bolu Beyi coştu – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Bolu Beyi coştu

    Bolu Beyi coştu

    Sezona kötü bir başlangıç yapan , 5. haftada ilk zaferine ulaştı. Taraftarı önünde Adana Demir’i konuk eden Yarenler, rakibine şans tanımadı, Poepon ve İshak’ın (2) golleriyle 3 puanı kaptı

    LİGİN 5. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Boluspor, rakibine şans tanımadı: 3-1. İlk 4 haftayı yalnızca 2 puanla kapatan kırmızı-beyazlılar, dün sezonun ilk galibiyetini aldı. Taraftarı önünde maça hızlı başlayan ev sahibi, 3. dakikada Poepon ile öne geçti. 23'te İshak ile farkı ikiye çıkaran yarenler, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

    GÜNÜN YILDIZI İSHAK
    İKİNCİ 45'te de üstün olan taraf ev sahibiydi. Sayısız fırsat yakalayan Boluspor, 70'te İshak ile skoru 3-0'a getirdi. Konuk Adana Demirspor ise 85'te Atabey ile maçtaki tek golünü buldu. Bu sonuçla , puanını 57e çıkarırken, lacivert-mavililer 7 puanda kaldı.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
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