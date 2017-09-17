Bolu Beyi coştu
Sezona kötü bir başlangıç yapan Boluspor, 5. haftada ilk zaferine ulaştı. Taraftarı önünde Adana Demir’i konuk eden Yarenler, rakibine şans tanımadı, Poepon ve İshak’ın (2) golleriyle 3 puanı kaptı
GÜNÜN YILDIZI İSHAK
İKİNCİ 45'te de üstün olan taraf ev sahibiydi. Sayısız fırsat yakalayan Boluspor, 70'te İshak ile skoru 3-0'a getirdi. Konuk Adana Demirspor ise 85'te Atabey ile maçtaki tek golünü buldu. Bu sonuçla Boluspor, puanını 57e çıkarırken, lacivert-mavililer 7 puanda kaldı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:07
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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