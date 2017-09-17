Ankaragücü, Rize'ye 'dur' dedi
TFF 1.Lig'in 5. haftasında Ankaragücü, lige fırtına gibi başlayan Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçta MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 12. ve 90. dakikalarda İlhan Parlak, 49. dakikada Alihan Kubalas, 89. dakikada Kenan Özer attı. Çaykur Rizespor'un tek sayısını ise 19. dakikada Braian Samudio penaltıdan kaydetti.
Ligde bu sezon ilk galibiyetini alan başkent ekibi Ankaragücü puanını 5'e çıkarırken, bu sezon ilk yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 12 puanda kaldı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:07
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M.Başakşehir - Trabzonspor | Canlı
Toplam 10
Yorum
Ahmet Kara Bu Ersun la şampiyonluk hayal. Olcay nerede oynuyor. Olcayın yerine solda Castillo yada bongondayı koysaydı en az 2 tane daha gol atardık
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''Artık kadınlar da futbol konuşuyor''
Toplam 5
Yorum
DeLy 5 PARA ETMEYEN AMA YABANCI KURALI SAYESİNDE MİLYONDOLAR VERİLEN TÜRK FUTBOLCULARA KARŞIYIIM KARDEŞİM DECODERİ GERİ VERİRİM İZLEMEMDE.
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M.Başakşehir - Trabzonspor | Canlı
Toplam 10
Yorum
Ts konya Oyuna duruca onası rodrogolle yı ikinci yarı al defansta sıkıntılı bırakta yalnız zorlanır orta sahayida rahatlat ersun hoca
Ankaragücü, Rize'ye 'dur' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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