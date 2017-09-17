Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçta MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 12. ve 90. dakikalarda İlhan Parlak, 49. dakikada Alihan Kubalas, 89. dakikada Kenan Özer attı. Çaykur Rizespor'un tek sayısını ise 19. dakikada Braian Samudio penaltıdan kaydetti.

Ligde bu sezon ilk galibiyetini alan başkent ekibi Ankaragücü puanını 5'e çıkarırken, bu sezon ilk yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 12 puanda kaldı.