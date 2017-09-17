 Ankaragücü, Rize'ye 'dur' dedi – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    , Rize'ye 'dur' dedi

    <a href="/index/ankaragucu?id=ceb0447c-36f5-40e3-901e-98760ca06dfd" class="" rel="tag">Ankaragücü</a>, Rize'ye 'dur' dedi

    TFF 1.Lig'in 5. haftasında , lige fırtına gibi başlayan 'u deplasmanda 4-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

    Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçta MKE 'ne galibiyeti getiren golleri 12. ve 90. dakikalarda İlhan Parlak, 49. dakikada Alihan Kubalas, 89. dakikada Kenan Özer attı. 'un tek sayısını ise 19. dakikada Braian Samudio penaltıdan kaydetti.

    Ligde bu sezon ilk galibiyetini alan başkent ekibi puanını 5'e çıkarırken, bu sezon ilk yenilgisini alan ise 12 puanda kaldı.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:07
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