 Altınordu dört dörtlük – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    dört dörtlük

    Altınordu dört dörtlük

    Geçen hafta evinde Rize’ye mağlup olan , deplasmanda ’a patladı, Mirkan, Murat, Barış ve Kerim’le farka koştu

    ALtınordu deplasmanda Samsunspor'a patladı: 4-1. Geçen hafta kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilen Ege temsilcisi Samsunspor'a acımadı. Konuk ekibin gollerini Mirkan, Murat, Barış ve Kerim kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı Muhammet'ten geldi.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:10
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