Alpay Özalan ile devam kararı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, sahasında 4-1 yenildikleri Altınordu maçının ardından ara vermeden hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Alpay Özalan liderliğinde yenileme antrenmanı yapan futbolcuların morallerinin oldukça bozuk olduğu gözlendi.

"Ben gerekli yapılacak olan şeyi yönetime sundum"

Yönetimle toplantı yaptıklarını ve göreve devam ettiğini açıklayan Özalan, "Ben gerekli yapılacak olan şeyi yönetime sundum. Yönetim ise bizim devam etmemiz konusunda arkamızda durdu. Biz de hiçbir zaman bize verilen görevi yarı yolda bırakıp bir yere gitmeyiz. Benim öyle bir tarzım yok. Bir şeylerin iyi gitmediği doğru. Bunu biran önce bulup, düzelterek hayata geçirmek en büyük çalışma gerektiren olay. Oyuncularımın kaybetmiş olduğu bir özgüven var. Kesinlikle iyi, kaliteli ve karakterli oyuncular. Kaybettikleri özgüveni biran önce onlara vereceğiz. Dün aldığımız ağır mağlubiyet belki de bizim tekrar ayağa kalkıp, devrilmememizi sağlayacak hayırlara vesile olur diye düşünüyorum. Direk istifa ettim demeyelim. Yönetimle karşılıklı konuştuk. Toplantıda bize düşen görev neyse yaparız dedik. Onlar da bize güveniyorlar. Daha detaylı açıklamayı yöneticiler yapar herhalde" diye konuştu.

Öte yandan bazı Samsunspor taraftarları kulübün antrenman yaptığı tesislere gelerek teknik heyeti ve futbolcuları yanlarına çağırdı. Taraftarlar, futbolculardan bir sonraki maç için galibiyet sözü aldı.