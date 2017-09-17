 Adanaspor altın buldu – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    altın buldu

    Adanaspor altın buldu

    kendi evinde ’a şans tanımadı, ilk yarısı golsüz biten maçta Yener’in golüyle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı

    Adana spor kendi sahasında oynadığı maçta Manisaspor'u tek golle yendi: 1-0. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta 79. dakikada Yener Arıca takımının tek golüne imza attı. Maçta başka gol olmayınca ev sahibi müsabakadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:08
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