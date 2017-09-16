Gazişehir kendi kendini vurdu!
Sezona iddialı başlayan Gazişehir Gaziantepspor, dün deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Tecrübeli kadrosuyla rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, 81'de Sinan Osmanoğlu'nun kendi kalesine attığı golle rakibine 1-0 boyun eğdi. Gazişehir bu sonuçla 5 puanla 10'uncu sırada yer aldı. İstanbulspor puanını 7'ye yükseltti.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:04
-
Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
-
Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
-
Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
Gazişehir kendi kendini vurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.