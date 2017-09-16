 Gazişehir kendi kendini vurdu! – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Gazişehir kendi kendini vurdu!

    Gazişehir kendi kendini vurdu!

    Sezona iddialı başlayan Gazişehir Gaziantepspor, dün deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Tecrübeli kadrosuyla rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, 81'de Sinan Osmanoğlu'nun kendi kalesine attığı golle rakibine 1-0 boyun eğdi. Gazişehir bu sonuçla 5 puanla 10'uncu sırada yer aldı. İstanbulspor puanını 7'ye yükseltti.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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