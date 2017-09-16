 Gakgoş'a şok! – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Gakgoş'a şok!

    Gakgoş'a şok!

    TFF 1. Lig’de son üç maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan bordo-beyazlılar Balıkesir karşısında Bjarnason’un kendi kalesine attığı golle şok yaşadı

    Elazığspor, dün sahasında karşılaştığı Balıkesirspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Mücadelenin ilk dakikasında Tomislav Glumac'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Elazığspor, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

    61'de Nizamettin Çalışkan'ın penaltıdan attığı golle Balıkesirspor, skoru 1-1'e getirdi. Gakgoşlar 72'de Andreas Totos'un golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Elazığspor, tam 3 puanı hanesine yazdıracağını düşünürken, son dakikada Elmar Bjranson topu kendi ağlarına yolladı. Son üç maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Elazığspor, bu beklenmedik golle evinde 2 puanı bırakırken galibiyet serisi de bitti..

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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