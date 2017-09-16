Gakgoş'a şok!
TFF 1. Lig’de son üç maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan bordo-beyazlılar Balıkesir karşısında Bjarnason’un kendi kalesine attığı golle şok yaşadı
Elazığspor, dün sahasında karşılaştığı Balıkesirspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Mücadelenin ilk dakikasında Tomislav Glumac'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Elazığspor, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.
61'de Nizamettin Çalışkan'ın penaltıdan attığı golle Balıkesirspor, skoru 1-1'e getirdi. Gakgoşlar 72'de Andreas Totos'un golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Elazığspor, tam 3 puanı hanesine yazdıracağını düşünürken, son dakikada Elmar Bjranson topu kendi ağlarına yolladı. Son üç maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Elazığspor, bu beklenmedik golle evinde 2 puanı bırakırken galibiyet serisi de bitti..
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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