Boluspor, Adana Demirspor'u devirdi
TFF 1. Lig'de 5. hafta maçında Boluspor, Adana Demirspor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.
TFF 1'nci Lig'de Boluspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
3'üncü dakikada Yusuf Emre, ceza sahası içindeki Peopon'e pas attı. Peopon, dönerek sert vurdu top ağlarla buluştu: 1-0.
7'nci dakikada İshak ceza sahası dışından sert vurdu, Top kalecide kaldı.
23'üncü dakikada Peopon, ceza sahası sol çarprazından ortaya çevirdi, kaleciyle karşı karşıya kalan İshak'ın şutu ağlara gitti: 2-0.
26'ncı dakikada Caner soldan ortaladı, Akabueze arka direkte kayarak vurdu top üstten auta gitti.
28'inci dakikada Caner, sol çaprazdan direk kaleye vurdu, kaleci topu kornere çeldi.
38'inci dakikada Melih, ceza sahası ön çizgizi üzerinden vurdu, top kalecide kaldı.
İlk yarı sonucu 2-0
45'inci dakikada Atokara, sol çaprazdan ceza sahasına girerek sert vurdu, top kalecide kaldı.
46'ncı dakikada Melih, sağ çaprazdan sert vurdu, top üstten auta çıktı.
71'inci dakikada Akabueze soldan ortaladı, İshak plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.
77'nci dakikada Melih, ceza sahası içinde sağ çarpazdan vurdu, top auta gitti.
82'nci dakikada Atokara, ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.
85'inci dakikada Atokara sağdan ortaladı, Atabey kafayla topu ağlara gönderdi: 3-1.
Karşılaşma Boluspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:30
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Kritik maç öncesi şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
Sami Tekinoglu Ugurcan Cakir 3 genc olarak kazanilmali. Donnaruma. Ederson. Leno. Areola gibi, Türk futboluna bide bir kaleci daha yetistirelim ..
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Menajerlerin iştahı kabardı
Toplam 4
Yorum
kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
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Orman’dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
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