 Altınordu deplsamanda farka gitti – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    deplsamanda farka gitti

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a> deplsamanda farka gitti

    TFF 1. Lig'de , 'u deplasmanda 4-1'le geçti. Teknik Direktörü , maç sonunda "Bu skordan sonra karşınıza çıkmaya utanıyorum." dedi.

    , TFF 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği 'ya 4-1 yenildi.

    Maçtan dakikalar
    13. dakikada sol kanattan gelişen atakta Barış Alıcı'nın ceza sahası içerisinden vurduğu şutu, kaleci Furkan çeldi.
    17. dakikada defansın hatası sonucunda topla bulaşan Mirkan Aydın meşin yuvarlağı Furkan'ın solundan filelere yolladı. 0-1
    33. dakikada Ahmet Cebe'nin sol kenardan ortasında savunması ayak koyarak Ayite'nin boş kaleye gol atmasını engelledi.
    43. dakikada defansın arkasına atılan ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Uçar, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2
    45. dakikada Ayite'nin sağ çaprazdan şutu direğin solundan auta çıktı.
    74. dakikada 'un takım halinde yüklendiği sırada kendi yarı sahasından topa hareketlenen Alican, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3
    76. dakikada Kerim Avcı'nın zayıf şutunu kaleci Furkan elinden kaçırdı. Top filelerle buluştu. 0-4
    83. dakikada Gökay'ın serbest vuruşunda Muhammet Beşir topu kafayla filelere yolladı. 1-4

    "Utanıyorum"
    kendi sahalarında 4-1 yenildikleri Altınordu maçının ardından katıldığı maç sonu basın toplantısında, "Böyle bir skorla Samsunspor camiasının ve Samsun basınının karşısına çıkmaktan dolayı utanç duyuyorum. Ortada bir yanlışlık var. Kulüp olarak ve yönetim olarak toplantı yaparak bu yanlışlıkları masaya yatıracağız. Samsunspor çok büyük bir takım. Bu takım tekrar ayağa kalkacak. Bu takım ayağa kalktığı zaman da bir daha yıkılmayacak. Bu takımın ruhunu oyun olarak sahaya yansıtamıyoruz. Samsunspor'un hocası olmaktan gurur duyuyorum. İstifa konusunda ise taraftar her zaman haklıdır. Taraftarlar sonuca göre tepki verirler. İstifa konusunu düşünmeden önce sakin olmak gerekir. Acele ile verilen kararlarda herkes zarar görebilir. Önce sakın bir karar verip, konuyu öyle masaya yatıracağız. İstifa konusunda yarın daha net şeyler söylenebilir. Yanlış giden bir şeyler var. Bunları çözüme kavuşturmaya çalışacağız" dedi.

    Göksu'nun oyuncu değişikliği hakkı kalmamasına rağmen 10 dakika saha kenarında ısınması konusundaki soruya da cevap veren Özalan, takım halinde yanlışlıklar yaşandığını söyledi.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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