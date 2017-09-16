Altınordu deplsamanda farka gitti
TFF 1. Lig'de Altınordu, Samsunspor'u deplasmanda 4-1'le geçti. Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, maç sonunda "Bu skordan sonra karşınıza çıkmaya utanıyorum." dedi.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sol kanattan gelişen atakta Barış Alıcı'nın ceza sahası içerisinden vurduğu şutu, kaleci Furkan çeldi.
17. dakikada defansın hatası sonucunda topla bulaşan Mirkan Aydın meşin yuvarlağı Furkan'ın solundan filelere yolladı. 0-1
33. dakikada Ahmet Cebe'nin sol kenardan ortasında Altınordu savunması ayak koyarak Ayite'nin boş kaleye gol atmasını engelledi.
43. dakikada defansın arkasına atılan ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Uçar, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2
45. dakikada Ayite'nin sağ çaprazdan şutu direğin solundan auta çıktı.
74. dakikada Samsunspor'un takım halinde yüklendiği sırada kendi yarı sahasından topa hareketlenen Alican, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3
76. dakikada Kerim Avcı'nın zayıf şutunu kaleci Furkan elinden kaçırdı. Top filelerle buluştu. 0-4
83. dakikada Gökay'ın serbest vuruşunda Muhammet Beşir topu kafayla filelere yolladı. 1-4
"Utanıyorum"
Alpay Özalan kendi sahalarında 4-1 yenildikleri Altınordu maçının ardından katıldığı maç sonu basın toplantısında, "Böyle bir skorla Samsunspor camiasının ve Samsun basınının karşısına çıkmaktan dolayı utanç duyuyorum. Ortada bir yanlışlık var. Kulüp olarak ve yönetim olarak toplantı yaparak bu yanlışlıkları masaya yatıracağız. Samsunspor çok büyük bir takım. Bu takım tekrar ayağa kalkacak. Bu takım ayağa kalktığı zaman da bir daha yıkılmayacak. Bu takımın ruhunu oyun olarak sahaya yansıtamıyoruz. Samsunspor'un hocası olmaktan gurur duyuyorum. İstifa konusunda ise taraftar her zaman haklıdır. Taraftarlar sonuca göre tepki verirler. İstifa konusunu düşünmeden önce sakin olmak gerekir. Acele ile verilen kararlarda herkes zarar görebilir. Önce sakın bir karar verip, konuyu öyle masaya yatıracağız. İstifa konusunda yarın daha net şeyler söylenebilir. Yanlış giden bir şeyler var. Bunları çözüme kavuşturmaya çalışacağız" dedi.
Göksu'nun oyuncu değişikliği hakkı kalmamasına rağmen 10 dakika saha kenarında ısınması konusundaki soruya da cevap veren Özalan, takım halinde yanlışlıklar yaşandığını söyledi.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:24
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
FUTBOL USA SNEIJDER GITMEDEN FORMASINI BELHANDA'YAVERDI DURSUN , SNEIJDER BELHANDA'NIN TAKIMINDA GOL ATIYO ATTIRIYO,MALIYETI SIFIR. BELHANDA SAHADA YOK
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Mehmet sabırsız
Toplam 2
Yorum
Hahahaha Hazırlık maçında attığın goller gerçek Juventus değil ikinci lig Bükreş Juventus ona göre bole demeçte önce bisiler yap sahada hep boş laf
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
gs sırf beşiktaşlılar takip ediyor bizim sayfaları bakıyorum gsliden çok beşiktaşlı var burda cok seviyorlar takımımızı
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