 İstanbulspor, Gazişehir'i tek golle geçti – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    İstanbulspor, Gazişehir'i tek golle geçti

    İstanbulspor, Gazişehir'i tek golle geçti

    TFF 1'inci Lig 5. hafta mücadelesinde İstanbulspor, Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi.
    81. dakikada Gaziantep ekibinden Sinan Osmanoğlu topu kendi ağlarına gönderdi ve bu golle İstanbulspor 1-0 öne geçti.
    Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca, İstanbulspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
    Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 7'ye yükseltirken, Gazişehir Gaziantep 5 puanda kaldı.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:12
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