İstanbulspor, Gazişehir'i tek golle geçti
TFF 1'inci Lig 5. hafta mücadelesinde İstanbulspor, Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi.
81. dakikada Gaziantep ekibinden Sinan Osmanoğlu topu kendi ağlarına gönderdi ve bu golle İstanbulspor 1-0 öne geçti.
Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca, İstanbulspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 7'ye yükseltirken, Gazişehir Gaziantep 5 puanda kaldı.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:12
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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