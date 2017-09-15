İstabulspor evinde galip
TFF 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor sahasında Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmadaki tek golü Gazişehir Gaziantep'te 81. dakikada Sinan Osmanoğlu kendi kalesine attı.
Bu sonuçla 2 hafta aradan sonra galip gelen İstanbulspor puanını 7'ye çıkardı. Gazişehir Gaziantep'in ise 5 puanda kaldı.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Pierre Webo, Del Valle'nin yerine oyuna dahil oldu.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Baran Eraslan
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Ergün, Cajic, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım (Dk. 83 Yunus Emre Yalçın), Mehmet Zeki Çelik, Kojic (Dk. 68 İbrahim Yılmaz), Zafer Şensoy, Ali Dere (Dk. 90 Onur Kolay)
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Kabasele, Muhammet Reis (Dk. 85 Okan Derici), Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle (Dk. 60 Webo), Zec (Dk. 74 Özgür Özkaya), Sinan Osmanoğlu
Gol: Dk. 82 Sinan Osmanoğlu (Kendi kalesine) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Zeki Çelik, Dk. 62 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 33 Yasin Palaz (Gazişehir Gaziantep)
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:02
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
İstabulspor evinde galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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