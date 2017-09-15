 İstabulspor evinde galip – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    İstabulspor evinde galip

    İstabulspor evinde galip

    TFF 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor sahasında Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.

    Karşılaşmadaki tek golü Gazişehir Gaziantep'te 81. dakikada Sinan Osmanoğlu kendi kalesine attı.

    Bu sonuçla 2 hafta aradan sonra galip gelen İstanbulspor puanını 7'ye çıkardı. Gazişehir Gaziantep'in ise 5 puanda kaldı.

    Karşılaşmanın 60. dakikasında Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Pierre Webo, Del Valle'nin yerine oyuna dahil oldu.

    Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

    Hakemler: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Baran Eraslan

    İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Ergün, Cajic, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım (Dk. 83 Yunus Emre Yalçın), Mehmet Zeki Çelik, Kojic (Dk. 68 İbrahim Yılmaz), Zafer Şensoy, Ali Dere (Dk. 90 Onur Kolay)

    Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Kabasele, Muhammet Reis (Dk. 85 Okan Derici), Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle (Dk. 60 Webo), Zec (Dk. 74 Özgür Özkaya), Sinan Osmanoğlu

    Gol: Dk. 82 Sinan Osmanoğlu (Kendi kalesine) (İstanbulspor)

    Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Zeki Çelik, Dk. 62 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 33 Yasin Palaz (Gazişehir Gaziantep)

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:02
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