Es-Es Ümraniye’ye bilendi

TFF 1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ümraniye maçıyla beyaz bir sayfa açacakları sözünü verdi. Yalçın, "Bu hafta hiçbir eksiğimiz yok. Bu haftayla birlikte iki vites yukarıya çıkacağız. Maça daha ofansif bir kadroyla çıkacağız" dedi.