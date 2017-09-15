Es-Es Ümraniye’ye bilendi
TFF 1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ümraniye maçıyla beyaz bir sayfa açacakları sözünü verdi. Yalçın, "Bu hafta hiçbir eksiğimiz yok. Bu haftayla birlikte iki vites yukarıya çıkacağız. Maça daha ofansif bir kadroyla çıkacağız" dedi.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:04
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
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