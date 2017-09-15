 Elazığ uzatmada yıkıldı – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Elazığ uzatmada yıkıldı

    Elazığ uzatmada yıkıldı

    TFF 1. Lig'in 5. haftasında Elazığspor 90+3'de yediği golle Balıkesir Baltok ile 2-2 berabere kaldı.

    Elazığspor, maçın hemen başında Balıkesirspor Baltok'tan Tomislav Glumac'ın kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 galip gitti. (1-0)

    Karşılaşmanın 61. dakikasında Balıkesirspor Baltok Nizamettin Çalışkan'ın attığı penaltı golüyle Elazığspor karşısında eşitliği yakaladı. (1-1)

    Dakikalar 72'yi gösterdiğinde Elazığspor, Andreas Tatos'un attığı golle Balıkesispor Baltok karşısında bir kez daha öne geçti. (2-1)

    Maçın uzatma bölümünde (90+3) Balıkesirspor Baltok, Mehmet Boztepe'nin attığı golle Balıkesirspor karşsında 2-2 eşitliği yakaladı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:03
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