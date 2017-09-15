Elazığ uzatmada yıkıldı
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Elazığspor 90+3'de yediği golle Balıkesir Baltok ile 2-2 berabere kaldı.
Elazığspor, maçın hemen başında Balıkesirspor Baltok'tan Tomislav Glumac'ın kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 galip gitti. (1-0)
Karşılaşmanın 61. dakikasında Balıkesirspor Baltok Nizamettin Çalışkan'ın attığı penaltı golüyle Elazığspor karşısında eşitliği yakaladı. (1-1)
Dakikalar 72'yi gösterdiğinde Elazığspor, Andreas Tatos'un attığı golle Balıkesispor Baltok karşısında bir kez daha öne geçti. (2-1)
Maçın uzatma bölümünde (90+3) Balıkesirspor Baltok, Mehmet Boztepe'nin attığı golle Balıkesirspor karşsında 2-2 eşitliği yakaladı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:03
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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