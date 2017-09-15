 Diarra'dan 6 günlük sözleşme – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Diarra'dan 6 günlük sözleşme

    Diarra'dan 6 günlük sözleşme

    Elazığspor'la 8 Eylül’de sözleşme imzalayan Lamine Diarra'nın sözleşmesini, 6 gün sonra 14 Eylül’de karşılıklı anlaşarak feshettiği öğrenildi.

    TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un, yeni sezon için anlaşmaya vardığı ve takımla antrenmanlara çıkan Lamine Diarra, sözleşmesini kulüple anlaşarak feshetti. Kulübün TFF'ye verilen 25 kişilik A takım listesinde yer almasına rağmen Senegalli oyuncunun sözleşmesinin 14 Eylül 2017 tarihi itibariyle karşılıklı anlaşarak sona erdirdiği ortaya çıktı. Elazığspor Kulübü ile 8 Eylül'de sözleşme imzalayan Lamine Diarra'nın, 2. Elazığspor serüveni yalnızca 6 gün sürmüş oldu.
    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:24
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