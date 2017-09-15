Diarra'dan 6 günlük sözleşme
Elazığspor'la 8 Eylül’de sözleşme imzalayan Lamine Diarra'nın sözleşmesini, 6 gün sonra 14 Eylül’de karşılıklı anlaşarak feshettiği öğrenildi.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:24
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Abou, Porto’yu çıldırttı
Toplam 10
Yorum
net portoda biliyor takımda kalmak istemediğini o yüzden bonservisinin geri kalan kısmını aldılar devre arasında satmaya çalışacaklar
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Volkan Demirel, 6. dalyaya hazırlanıyor
Toplam 1
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aslan demirel kaleci değilmiş demekki kaleye duba koyulsa ondan az gol yenirdi.
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Milli takım yükselişte
Toplam 4
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Şevket CAN Milli Takımın Hocasını Karabükspor Ceyhun,Bursaspor Yusuf,Departivo Emre,BaşakŞehşir Tunay,Mevlüt,TS Olcay,FB Hasan,M.Ekici izlemeli.
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