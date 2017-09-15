Altınordu Rize'ye model oldu
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, tüm Türkiye'nin dikkatini çeken altyapı sistemlerini anlatmak üzere Çaykur Rizespor'un konuğu oldu.
Daha önce İzmir'e gelerek Altınordu'nun tesislerini inceleyen Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, bu kez Seyit Mehmet Özkan'ı, Rize'ye davet etti. Altınordu modelini uygulamak istediklerini belirten Başkan Yardımcı, "Bizim için bu hamle şampiyonluk kadar önemli. Hem sportif başarı yakalamak hem de geleceğimizi inşaa etmek istiyoruz. Altınordu ile işbirliği içinde olacağız. Bu dostluk sayesinde uzun vadede iyi işler yapacağız" dedi.
Çaykur Rizespor'un altyapı hamlesini tüm güçleriyle desteklediklerini ifade eden Seyit Mehmet Özkan, "Bilgi birikimimizi talep eden herkesle paylaşmaya hazırız. Rize'de ciddi bir spor kültürü var, tesisler de güzel. Rize'nin geleceğini iyi görüyorum. Türk futbolunda özkaynak modeline güvenilmeli. Profesyonel yabancılar da olacak ama tamamı ithale dayalı bir sistem doğru değil. Evlatlarımıza gerekli imkanları sağlayıp, onlara güvendiğimiz taktirde gençlerimizin Avrupa'daki yaşıtlarıyla aynı başarıları sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Özkan'a forma hediye etti.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:05
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Kendime değil takıma oynarım
Toplam 8
Yorum
valbuena nasıl bir berbat takıma gelmiş olduğunu yeni yeni anlamaya başlamıştır,imkan olsa aldığı parayı geri vererek izmir marşı ile kaçar gider.
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Tek forvet Jansen
Toplam 9
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asdf Aykut Kocaman'la "yan paslar"a hoş geldiniz
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F.Bahçe'de hazırlıklar sürdü
Toplam 1
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alanya çok büyük ihtimalle maçı alır nokta
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