Sergen sabır istedi
Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, görevi kesinlikle bırakmayacağını söyleyerek, "Biz buraya 3-5 maç çalışmaya gelmedik" dedi.
"Biz buraya 3-5 maç çalışmaya gelmedik"
Eskişehirspor'a kısa süreliğine teknik direktörlük yapmak için gelmediğini belirten Sergen Yalçın, "Kısa süreli bir teknik direktörlük yapmak için ben bu görevi kabul etmedim. Herkesin biraz zamana ihtiyacı olacak. Zaten görevi kabul ederken bu şartların oluşacağını biz biliyorduk. O yüzden bizim başarı veya başarısızlık anlamında çok fazla konuşacak bir şeyimiz yok. Bir süreç var ve bu süreci hep beraber yaşayacağız. Bu zorluğu beraber yaşayacağız. Bu zorluğu atlattıktan sonra çok daha güzel günler gelecek diye düşünüyorum ama güzel günleri görmek için önce kulübün belli bir seviyeye gelmesi lazım. Camianın maddi güçten kurtulması lazım. Bizim için her hangi bir sorun yok. Biz buraya 3-5 maç çalışmaya gelmedik. Uzun bir proje dahilinde biz bu görevi kabul ettik. Sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk. Bu sıkıntılara göğüs gerip, önümüzdeki güzel günleri inşallah hep beraber görürüz" şeklinde konuştu.
"Kesinlikle görevi bırakmak gibi bir niyetimiz yok"
Bu tür durumlarda sakin kalınması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Biraz beklemek lazım. Biz göreve başladığımızda da her şey güllük gülistanlık bir kulübe göreve gelmedik. Taraftarımızın biraz sabırlı olması lazım. Herkesin biraz sabırlı olması lazım. Çünkü gerçekten camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Biz mücadelenin içinde kalacağız. Kesinlikle görevi bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Biz buraya bunların hepsini bilerek geldik. Yani biz bu süreci yaşayacağımızı biliyorduk. Bizim için her hangi bir sorun yok. Tamam 4 maç itibariyle çok iyi başlamadık ama bunu başarısızlıkla nitelendirmek çok doğru değil. Şuan için çok erken" ifadelerini kullandı.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:02
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Kartal'a yeni golcü!
Toplam 13
Yorum
karakartal Larin tam aradığımız tipte bir golcü.Yaşı genç,tecrübesiz olabilir ama Beşiktaştaki tecrübeli golcülerin yanında kendisini geliştirir.
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Ertuğrul Sağlam görevi bıraktı
Toplam 4
Yorum
SÜPER BU ÇOK İYİ OLDU GİTSİN NEREYE İSTİYORSA TAKIMI OYNATAMIYOR BU ADAM BARAZİTEYİ KULLANAMIYOR BENCE ÇOK İYİ OLDU
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'Sonuna dek Aykut'
Toplam 77
Yorum
hazal 341fb sonuna dekse tamam sonun geldi çünkü fazla değilmiş
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