Çaykur Rize’de hedef 10. hafta

TFF 1. Lig'de 4'te 4'le tam gaz yoluna devam eden lider Ç.Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, henüz düzlüğe çıkmadıklarını ve 10. haftayı hedef seçtiklerini söyledi. Karaman, "Ankaragücü maçı sonrası 2 zorlu deplasmanımız var. 10. haftaya ulaştığımızda ne yaptığımız daha çok belli olacak. Bu virajları çok rahat alıp düzlüğe çıkmamız lazım. Henüz düz yola gelmedik" yorumunu yaptı.