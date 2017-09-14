Çaykur Rize’de hedef 10. hafta
TFF 1. Lig'de 4'te 4'le tam gaz yoluna devam eden lider Ç.Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, henüz düzlüğe çıkmadıklarını ve 10. haftayı hedef seçtiklerini söyledi. Karaman, "Ankaragücü maçı sonrası 2 zorlu deplasmanımız var. 10. haftaya ulaştığımızda ne yaptığımız daha çok belli olacak. Bu virajları çok rahat alıp düzlüğe çıkmamız lazım. Henüz düz yola gelmedik" yorumunu yaptı.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:59
-
Kasımpaşa operasyonu
Toplam 28
Yorum
galib restorant basan bir adamı gs ye yakıştıranları gs düşmanı ilan ediyorum.
-
Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 16
Yorum
BJK1903 KARAAAA KARTALLLLL OLEYYYYYY :))))))
-
2024 ve 2028 Olimpiyatları nerede?
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Hristiyanlar kendiler arasında paylastırıyor sürekli
Çaykur Rize’de hedef 10. hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.