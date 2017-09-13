 Manisaspor, Adanaspor hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    , hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/manisaspor?id=f4ba3377-4387-4766-8284-63e63c71f720" class="" rel="tag">Manisaspor</a>, <a href="/index/adanaspor?id=ce900ff1-6a1a-4f15-aabe-ad486212c063" class="" rel="tag">Adanaspor</a> hazırlıklarını sürdürdü

    TFF 1. Lig'in 5. haftasında 'a konuk olacak olan maç hazırlıklarını sürdürdü.

    TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek olan hazırlıklarını bugün saat 17:30'da Tarık Almış Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ile sürdürdü.

    Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenmanda gol vuruşu çalışmasının ardından yarı sahada taktik oyun oynandı. Antrenman stretching ile tamamlandı.

    Takımla birlikte bugün çalışmalara başlayan Metin Yüksel sol dizinde meydana gelen ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:25
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