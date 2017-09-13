Manisaspor, Adanaspor hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor'a konuk olacak olan Manisaspor maç hazırlıklarını sürdürdü.
TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelecek olan Manisaspor hazırlıklarını bugün saat 17:30'da Tarık Almış Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ile sürdürdü.
Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenmanda gol vuruşu çalışmasının ardından yarı sahada taktik oyun oynandı. Antrenman stretching ile tamamlandı.
Takımla birlikte bugün çalışmalara başlayan Metin Yüksel sol dizinde meydana gelen ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:25
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Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
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