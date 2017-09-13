Eskişehirspor'dan "efsane" futbolcularına jest

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Eskişehirspor'un TFF 1. Lig'in 2017-2018 sezonu iç saha maçlarını, "efsane" futbolcuların, Yeni Eskişehir Stadı'ndaki VIP ve protokol tribünlerinde kulübün misafiri olarak izlemesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.