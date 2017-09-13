 Eskişehirspor'dan "efsane" futbolcularına jest – Fotomaç – 13 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'dan "efsane" futbolcularına jest

    Eskişehirspor'dan "efsane" futbolcularına jest

    'un, Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarını kazanan kadrosunda yer alan "efsane" futbolcular, siyah-kırmızılı takımın maçlarını bundan sonra VIP ve protokol tribünlerinde izleyecek.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün yapılan yönetim kurulu toplantısında, 'un TFF 1. Lig'in 2017-2018 sezonu iç saha maçlarını, "efsane" futbolcuların, Yeni Eskişehir Stadı'ndaki VIP ve protokol tribünlerinde kulübün misafiri olarak izlemesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eskişehirspor'dan "efsane" futbolcularına jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.