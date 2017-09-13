Eskişehirspor'dan "efsane" futbolcularına jest
Eskişehirspor'un, Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarını kazanan kadrosunda yer alan "efsane" futbolcular, siyah-kırmızılı takımın maçlarını bundan sonra VIP ve protokol tribünlerinde izleyecek.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Eskişehirspor'un TFF 1. Lig'in 2017-2018 sezonu iç saha maçlarını, "efsane" futbolcuların, Yeni Eskişehir Stadı'ndaki VIP ve protokol tribünlerinde kulübün misafiri olarak izlemesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:15
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Çebi’den Aboubakar’a sitem
Toplam 11
Yorum
fatih topun ağırlığını bilmek o kadar önemli değilde Aboubakarın cezalı olduğunu bilmemek bir yönetici için biraz garip
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 77
Yorum
NASA evrende yaşam bulmak aykuttan futbol beklemekten kolay
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 77
Yorum
net ortada aziz rica etmezse aykut kimseleri yenemez bu kafayla
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