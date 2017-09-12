Horoz’da sabırlar taştı
TFF 1. Lig’de Elazığspor’a evinde 3-2 yenilerek 1 puanla son sıraya çakılıp kalan Denizlispor’da yönetim, sert önlemler almaya hazırlanıyor
DENİZLİSPOR'DA Elazığspor mağlubiyeti sabırları taşırdı. Bu yenilgiyi bardağı taşıran son damla olarak değerlendiren yönetim, kötü gidişi durdurmak için sert önlemler almaya hazırlanırken, futbolcularını sert bir dille eleştiren Teknik Direktör Yusuf Şimşek de izinleri iptal edip, çalışmaları başlattı. Elazığspor yenilgisine ekstra ceza vereceği öğrenilen yönetimin, bugün futbolcularla bir araya gelerek kendilerine çeki düzen vermelerini isteyeceği bildirildi.
KRİZ KAPPEL'LE TIRMANDI
YÖNETİM, geçen hafta Hollandalı golcü Kappel'in sakatlığını öne sürerek oynamak istememesiyle başlayan kriz sürecinde, bazı futbolcuların oyundan alınmalarını talep etmelerinin de cevabı araştırılacak. Yönetici Ali Fırat, "Yönetimimiz tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor. Ancak ligde alınan sonuçlar bizi mutlu etmiyor. Her türlü konuyu masaya yatırıp gerekli tedbirleri alacağız" bilgisini verdi.
KRİZ KAPPEL'LE TIRMANDI
YÖNETİM, geçen hafta Hollandalı golcü Kappel'in sakatlığını öne sürerek oynamak istememesiyle başlayan kriz sürecinde, bazı futbolcuların oyundan alınmalarını talep etmelerinin de cevabı araştırılacak. Yönetici Ali Fırat, "Yönetimimiz tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor. Ancak ligde alınan sonuçlar bizi mutlu etmiyor. Her türlü konuyu masaya yatırıp gerekli tedbirleri alacağız" bilgisini verdi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 21:52
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