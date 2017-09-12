 Horoz’da sabırlar taştı – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Horoz’da sabırlar taştı

    Horoz’da sabırlar taştı

    TFF 1. Lig’de Elazığspor’a evinde 3-2 yenilerek 1 puanla son sıraya çakılıp kalan ’da yönetim, sert önlemler almaya hazırlanıyor

    'DA Elazığspor mağlubiyeti sabırları taşırdı. Bu yenilgiyi bardağı taşıran son damla olarak değerlendiren yönetim, kötü gidişi durdurmak için sert önlemler almaya hazırlanırken, futbolcularını sert bir dille eleştiren Teknik Direktör Yusuf Şimşek de izinleri iptal edip, çalışmaları başlattı. Elazığspor yenilgisine ekstra ceza vereceği öğrenilen yönetimin, bugün futbolcularla bir araya gelerek kendilerine çeki düzen vermelerini isteyeceği bildirildi.

    KRİZ KAPPEL'LE TIRMANDI
    YÖNETİM, geçen hafta Hollandalı golcü Kappel'in sakatlığını öne sürerek oynamak istememesiyle başlayan kriz sürecinde, bazı futbolcuların oyundan alınmalarını talep etmelerinin de cevabı araştırılacak. Yönetici Ali Fırat, "Yönetimimiz tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor. Ancak ligde alınan sonuçlar bizi mutlu etmiyor. Her türlü konuyu masaya yatırıp gerekli tedbirleri alacağız" bilgisini verdi.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:52
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