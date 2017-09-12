Gazişehir Gaziantep çıkışa geçmek istiyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Hüseyin Kalpar, defans hattı güçlü, ileri uçta etkili kimliklerini göstererek seri yakalamak istediklerini söyledi.
Kalpar, yaptığı açıklamada, ligin ilk 3 haftasında gol atma konusunda sıkıntı yaşadıklarını hatırlattı.
Ancak sahalarında Adanaspor'u 4-0 gibi net bir skorla yendiklerini anımsatan Kalpar, bu sayede hem öz güven kazandıklarını hem de şanssızlığı kırdıklarını dile getirdi.
Bu hafta İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan Kalpar, şöyle konuştu:
"Her geçen hafta iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Geçen hafta yeni transferlerimizin de golle tanışması gelecek adına ümit verdi. Ligin başından bu yana kalede ve defans hattında zaten iyiyiz. Defans hattı güçlü, ileri uçta etkili kimliğimizi göstererek seri yakalamak istiyoruz. Bu anlamda cuma günü İstanbulspor'a konuk olacağız. Futbolun doğrularını hayata geçirip ikinci galibiyetimizi almak istiyoruz."
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 10:28
-
Bir de buradan bak
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Nereden bakarsak bakalım iyi gitmiyor Fenerbahçemiz.
-
Galatasaray 'Yiğit'ine sahip çıktı!
Toplam 3
Yorum
drogba Adam VIP'te oturuyor.Gidip Antalya tribününde değil..O zaman VIP'te de ayıracaksın yer kimse gık demiyecek..Sonuçta spor bu,karışık izlenmes
-
"Oliver Kahn'ın rekorunu kıracak"
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR Böyle giderse ilk gelen topları gol yeme rekoru kıracak , kaptan.
Gazişehir Gaziantep çıkışa geçmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.