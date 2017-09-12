Gazişehir Gaziantep çıkışa geçmek istiyor

Kalpar, yaptığı açıklamada, ligin ilk 3 haftasında gol atma konusunda sıkıntı yaşadıklarını hatırlattı.

Ancak sahalarında Adanaspor'u 4-0 gibi net bir skorla yendiklerini anımsatan Kalpar, bu sayede hem öz güven kazandıklarını hem de şanssızlığı kırdıklarını dile getirdi.

Bu hafta İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan Kalpar, şöyle konuştu:

"Her geçen hafta iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Geçen hafta yeni transferlerimizin de golle tanışması gelecek adına ümit verdi. Ligin başından bu yana kalede ve defans hattında zaten iyiyiz. Defans hattı güçlü, ileri uçta etkili kimliğimizi göstererek seri yakalamak istiyoruz. Bu anlamda cuma günü İstanbulspor'a konuk olacağız. Futbolun doğrularını hayata geçirip ikinci galibiyetimizi almak istiyoruz."