Boluspor 3 puan peşinde
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, "Ligdeki 3 puanımızı Adana Demirspor'u yenerek elde etmek istiyoruz." dedi.
Çarıkçı, yaptığı açıklamada, ligde 4. hafta sonunda 2 puan ile 15. sırada yer aldıklarını, cumartesi günü ise Bolu Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını söyledi.
Yeni sezon öncesinde takım kadrosunu koruduklarını ve transferin son gününde de takıma değerli iki isim kazandırdıklarını hatırlatan Çarıkçı, "Ligin oynanan dört haftasına baktığımız zaman sakat ve cezalı futbolcularımız vardı. Dört maçı hiç beklemediğimiz bir sonuçla kapattık. Dört maçta almış olduğumuz 2 puan ne beni, ne teknik heyeti ne de taraftarımızı mutlu etmiyor." diye konuştu.
Çarıkçı, bu hafta bütün futbolcuların hazır olacağını ve takımın tam kadro sahaya çıkacağını belirterek, liderle olan puan farkının açıldığını, Boluspor'un kaybettiği puanlarla ilk iki şansından uzaklaştığını, dört maçta 10 puan kaybettiklerini aktardı.
"Adana Demirspor maçı hiçbir mazeretin olmayacağı maç olur." diyen Çarıkçı, ilk defa bu sezonda beklemedikleri sonuçlarla almaları gereken puanları kaybettiklerini ifade etti.
Geçen sezonu da hatırlatan Çarıkçı, "Geçen sezon da arada çok maç kaybettik. Bu sene sezon başında maç ve puan kaybediyoruz. Ligdeki 3 puanımızı Adana Demirspor'u yenerek elde etmek istiyoruz." dedi.
Kaynak: AA
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 10:30
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Bir de buradan bak
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Nereden bakarsak bakalım iyi gitmiyor Fenerbahçemiz.
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Galatasaray 'Yiğit'ine sahip çıktı!
Toplam 3
Yorum
drogba Adam VIP'te oturuyor.Gidip Antalya tribününde değil..O zaman VIP'te de ayıracaksın yer kimse gık demiyecek..Sonuçta spor bu,karışık izlenmes
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"Oliver Kahn'ın rekorunu kıracak"
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR Böyle giderse ilk gelen topları gol yeme rekoru kıracak , kaptan.
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