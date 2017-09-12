Adana Demir çok farklı
TFF 1. Lig’de evinde Gaziantepspor’u konuk eden Adana Demirspor sahadan farklı galip ayrıldı. Goller Lalavele, Tembe ve Savaş’tan geldi
TFF 1. Lig'de Adana Demirspor evinde Gaziantepspor'u 3-1 mağlup etti. 26. dakikada Adana Demirspor'da Lalawele'nin uzaktan sert plasesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 54'te Adana Demirspor'da ceza sahasında topla buluşan Sezer'in pasında Tambe gelişine vurdu. 2-0. 57. dakikada Gaziantepspor'da Yusuf'un kafa vuruşuyla farkı bire indirdi. 2-1. 61'de Savaş skoru belirleyen golü kaydetti. 3-1.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:26
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