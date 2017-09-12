 Adana Demir çok farklı – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Adana Demir çok farklı

    Adana Demir çok farklı

    TFF 1. Lig’de evinde Gaziantepspor’u konuk eden Adana Demirspor sahadan farklı galip ayrıldı. Goller Lalavele, Tembe ve Savaş’tan geldi

    TFF 1. Lig'de Adana Demirspor evinde Gaziantepspor'u 3-1 mağlup etti. 26. dakikada Adana Demirspor'da Lalawele'nin uzaktan sert plasesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 54'te Adana Demirspor'da ceza sahasında topla buluşan Sezer'in pasında Tambe gelişine vurdu. 2-0. 57. dakikada Gaziantepspor'da Yusuf'un kafa vuruşuyla farkı bire indirdi. 2-1. 61'de Savaş skoru belirleyen golü kaydetti. 3-1.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:26
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