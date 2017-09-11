 Ümraniye takipte! – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Ümraniye takipte!

    Ümraniye takipte!

    Kırmızı-beyazlılar, haftanın derbisinde İstanbulspor’a şans tanımadı

    Geçtiğimiz sezonun flaş takımı Ümraniyespor, bıraktığı yerden devam ediyor. TFF 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, rakibini tek golle devirdi. Derbide rakibine karşı üstün olan ev sahibi, yüksek pas yüzdesiyle oynarken, savunmada da rakibine fırsat vermedi. Bayram Bektaş'ın öğrencileri, savunmada sıfır hatayla mücadeleyi tamamlarken, Serdar Özbayraktar'ın 72. dakikada attığı golle zafere uzandı, 3 puanı kaptı. 4 hafta sonunda 3. galibiyetini alan Ümraniyespor, puanını 9'a çıkardı, lider Çaykur Rizespor'un ardından 2. sırayı aldı. İstanbulspor ise Giresunspor'dan sonra üst üste 2. kez sahadan yenilgiyle ayrılırken, 4 puanda kaldı.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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