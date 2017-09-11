Ümraniye takipte!
Kırmızı-beyazlılar, haftanın derbisinde İstanbulspor’a şans tanımadı
Geçtiğimiz sezonun flaş takımı Ümraniyespor, bıraktığı yerden devam ediyor. TFF 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, rakibini tek golle devirdi. Derbide rakibine karşı üstün olan ev sahibi, yüksek pas yüzdesiyle oynarken, savunmada da rakibine fırsat vermedi. Bayram Bektaş'ın öğrencileri, savunmada sıfır hatayla mücadeleyi tamamlarken, Serdar Özbayraktar'ın 72. dakikada attığı golle zafere uzandı, 3 puanı kaptı. 4 hafta sonunda 3. galibiyetini alan Ümraniyespor, puanını 9'a çıkardı, lider Çaykur Rizespor'un ardından 2. sırayı aldı. İstanbulspor ise Giresunspor'dan sonra üst üste 2. kez sahadan yenilgiyle ayrılırken, 4 puanda kaldı.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:10
-
Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
-
Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
-
"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 4
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
Ümraniye takipte! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.