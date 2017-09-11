 Ne dadaş, ne Samsun – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Ne dadaş, ne Samsun

    Ne dadaş, ne Samsun

    Hedefi Süper Lig olan iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Ev sahibi Erzurumspor, Gökhan’la öne geçti. Kırmızı-beyazlılar ise Kenan’ın penaltı golüyle rakibine karşılık verdi

    TFF 1. Lig'de günün öne çıkan maçlarından biri Erzurumspor-Samsunspor karşılaşmasıydı. Süper Lig'i hedefleyen iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Ev sahibi Erzurumspor'un hızlı başladığı karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Mavi-beyazlılar, orta alanda üstünlüğü öne geçirirken, beklediği gol 53. dakikada geldi. Ev sahibi Gökhan Karadeniz'in golüyle skoru 1-0'a getirdi. PUANLAR EŞİTLENDİ!
    KONUK Samsunspor yediği golün ardından yapılan değişikliklerle pozisyonlara girmeye başladı. Kırmızı-beyazlılar, 63. dakikada da Kenan'ın penaltıdan golüyle skoru eşitledi: 1-1. Bu dakikadan sonra her iki takımda kontrollü futbola dönerken, tehlikeli sayılabilecek pozisyon yaşanmadı. Bu sonuçla her iki takım da puanını 5'e çıkardı.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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