Ne dadaş, ne Samsun
Hedefi Süper Lig olan iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Ev sahibi Erzurumspor, Gökhan’la öne geçti. Kırmızı-beyazlılar ise Kenan’ın penaltı golüyle rakibine karşılık verdi
TFF 1. Lig'de günün öne çıkan maçlarından biri Erzurumspor-Samsunspor karşılaşmasıydı. Süper Lig'i hedefleyen iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Ev sahibi Erzurumspor'un hızlı başladığı karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Mavi-beyazlılar, orta alanda üstünlüğü öne geçirirken, beklediği gol 53. dakikada geldi. Ev sahibi Gökhan Karadeniz'in golüyle skoru 1-0'a getirdi. PUANLAR EŞİTLENDİ!
KONUK Samsunspor yediği golün ardından yapılan değişikliklerle pozisyonlara girmeye başladı. Kırmızı-beyazlılar, 63. dakikada da Kenan'ın penaltıdan golüyle skoru eşitledi: 1-1. Bu dakikadan sonra her iki takımda kontrollü futbola dönerken, tehlikeli sayılabilecek pozisyon yaşanmadı. Bu sonuçla her iki takım da puanını 5'e çıkardı.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:41
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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