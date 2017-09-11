Ne dadaş, ne Samsun

TFF 1. Lig'de günün öne çıkan maçlarından biri Erzurumspor-Samsunspor karşılaşmasıydı. Süper Lig'i hedefleyen iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Ev sahibi Erzurumspor'un hızlı başladığı karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Mavi-beyazlılar, orta alanda üstünlüğü öne geçirirken, beklediği gol 53. dakikada geldi. Ev sahibi Gökhan Karadeniz'in golüyle skoru 1-0'a getirdi. PUANLAR EŞİTLENDİ!

KONUK Samsunspor yediği golün ardından yapılan değişikliklerle pozisyonlara girmeye başladı. Kırmızı-beyazlılar, 63. dakikada da Kenan'ın penaltıdan golüyle skoru eşitledi: 1-1. Bu dakikadan sonra her iki takımda kontrollü futbola dönerken, tehlikeli sayılabilecek pozisyon yaşanmadı. Bu sonuçla her iki takım da puanını 5'e çıkardı.