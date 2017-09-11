 Manisa Bolu’yu puansız yolladı – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Manisa Bolu’yu puansız yolladı

    Manisa Bolu’yu puansız yolladı

    STAT: Manisa 19 Mayıs
    HAKEMLER: Özgüç Türkalp HH , Mehmet Şahan Yılmaz HH , Kamil Çetin HH
    MANİSASPOR: Emrullah HH , Abdülkadir HH ,Hikmet HH , Ümit Yasin HH (Atiemwen dk. 67 HH ), Dimov HH , Metin HH , İsmail Haktan HH (Mehmet Enes dk. 90 ?), Mustafa Sevgi HH , Berkay HH , Meye HH , Perovic x (Sebaihi dk. 83 HH )
    BOLUSPOR: Gökhan H, Göksu H, Alim HH , Umut HH , Özgür HH , İrfan H (Mustafa Durak dk. 65 H), İshak HH , Emre HH , Poepon H, Bentley H (Sefa dk. 65 H), Vrede H (Melih dk. 72 HH )
    GOLLER: Meye (dk. 57), İsmail Haktan (dk. 88) (Manisaspor), Melih (dk. 78) (Boluspor)
    SARI KARTLAR: İsmail Haktan, Sebaihi, Meye / Umut, İshak

    TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Giresunspor, Eskişehirspor engelini rahat geçti: 3-0. 6'da Korkishko, 26'da Recep Aydın ve 79'da Dale'nin golleriyle sonuca giden yeşil- beyazlılar, üst üste 2. zaferini aldı. Henüz galibiyeti bulunmayan Es-Es ise kötü gidişatı sürdürdü. MANİSASPOR, konuğu Boluspor'dan 3 puanı 2 golle aldı: 2-1. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 57. dakikasında Axel Meye ile öne geçen Tarzan, 78'de Melih'i durduramadı. 88'de bu kez sahneye İsmail Haktan Odabaşı çıktı ve takımına 3 puanı getiren golü attı.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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