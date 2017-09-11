Giresunspor güle oynaya

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Giresunspor, Eskişehirspor engelini rahat geçti: 3-0. 6'da Korkishko, 26'da Recep Aydın ve 79'da Dale'nin golleriyle sonuca giden yeşil- beyazlılar, üst üste 2. zaferini aldı. Henüz galibiyeti bulunmayan Es-Es ise kötü gidişatı sürdürdü.