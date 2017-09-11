 Giresunspor güle oynaya – Fotomaç – 11 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Giresunspor güle oynaya

    Giresunspor güle oynaya

    TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Giresunspor, Eskişehirspor engelini rahat geçti: 3-0. 6'da Korkishko, 26'da Recep Aydın ve 79'da Dale'nin golleriyle sonuca giden yeşil- beyazlılar, üst üste 2. zaferini aldı. Henüz galibiyeti bulunmayan Es-Es ise kötü gidişatı sürdürdü.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Giresunspor güle oynaya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.