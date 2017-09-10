İstanbul derbisinin galibi Ümraniye

TFF 1.Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. TFF 1. Lig'de oynanan İstanbul derbisinde Ümraniyespor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. 51. dakikada deneyimli oyuncu Serdar Özbayraktar'ın golüyle üç puana uzanan Ümraniyespor 9 puana çıktı. Peşpeşe 2. kez yenilen konuk takım ise 4 puanda kaldı.