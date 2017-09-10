 İstanbul derbisinin galibi Ümraniye – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    İstanbul derbisinin galibi Ümraniye

    İstanbul derbisinin galibi Ümraniye

    TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanan İstanbul derbisinde bulduğu tek golle 'u 1-0 mağlup etti

    TFF 1.Lig'in 4. haftasında sahasında 'u konuk etti. TFF 1. Lig'de oynanan İstanbul derbisinde , 'u 1-0 mağlup etti. 51. dakikada deneyimli oyuncu Serdar Özbayraktar'ın golüyle üç puana uzanan Ümraniyespor 9 puana çıktı. Peşpeşe 2. kez yenilen konuk takım ise 4 puanda kaldı.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:31
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