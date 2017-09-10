Giresun'un son kurbanı Es-Es
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Giresunspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.
6. dakikada Korkishko ve 26. dakikada Recep Aydın'ın golleriyle devreye 2-0 önde giren Karadeniz ekibi, 79'da Maurice Dale ile farkı üçe çıkardı. Eskişehirspor'da Semih Şentürk'ün son anlarda gelen golü ise maçın skorunu belirled: 3-1.
Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Giresunspor, 10 puanla haftayı 2. sırada kapattı. Eskişehirspor ise 2 puanda kaldı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:54
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"F.Bahçelilere teşekkür ediyorum"
Toplam 5
Yorum
EFSANE EMRE KOVULDUĞU YERE GELMEZ KARAKTERLİ TOPÇU..
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'Türk Messi' sahne aldı!
Toplam 3
Yorum
beşiktaş maşAllah maşAllah. :D işte böle ışık gördünmü şans vericeksin ve kesmiceksin. ts adına cok sevindim :D :D :D
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Mathieu Valbuena’dan servise devam: 2 asist
Toplam 6
Yorum
ÇOK NET ALEXİN TIRNAĞI OLAMAZ HİÇ BİRİ..
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