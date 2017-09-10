Giresun'un son kurbanı Es-Es

6. dakikada Korkishko ve 26. dakikada Recep Aydın'ın golleriyle devreye 2-0 önde giren Karadeniz ekibi, 79'da Maurice Dale ile farkı üçe çıkardı. Eskişehirspor'da Semih Şentürk'ün son anlarda gelen golü ise maçın skorunu belirled: 3-1.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Giresunspor, 10 puanla haftayı 2. sırada kapattı. Eskişehirspor ise 2 puanda kaldı.