 Giresun'un son kurbanı Es-Es – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Giresun'un son kurbanı Es-Es

    Giresun'un son kurbanı Es-Es

    TFF 1. Lig'in 4. haftasında , sahasında 'u 3-1 mağlup etti.

    6. dakikada Korkishko ve 26. dakikada Recep Aydın'ın golleriyle devreye 2-0 önde giren Karadeniz ekibi, 79'da Maurice Dale ile farkı üçe çıkardı. 'da Semih Şentürk'ün son anlarda gelen golü ise maçın skorunu belirled: 3-1.

    Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan , 10 puanla haftayı 2. sırada kapattı. ise 2 puanda kaldı.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:54
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