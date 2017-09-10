 Erzurum'da puanlar paylaşıldı – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Erzurum'da puanlar paylaşıldı

    Erzurum'da puanlar paylaşıldı

    TFF 1.Lig'İn 4. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile , Çaykur Didi Stadı'nda kozlarını paylaştı.

    Karşılaşmanın 90 dakikası karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

    Bu sonucun ardından iki takım da puanını 5'e yükseltti.

    Kazım Karabekir Stadı'nda turnike sisteminin tamamlanamaması nedeniyle maç Rize'de oynandı.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:19
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