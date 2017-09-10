Erzurum'da puanlar paylaşıldı

Karşılaşmanın 90 dakikası karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 5'e yükseltti.

Kazım Karabekir Stadı'nda turnike sisteminin tamamlanamaması nedeniyle maç Rize'de oynandı.