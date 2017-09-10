Elazığspor rakipsiz!

Sezonun 4. haftasında Denizlispor'a konuk olan Elazığspor, rakibine şans tanımadı. Bordobeyazlılar, Tom'un 39. dakikadaki penaltısıyla öne geçerken, 61'de de aynı oyuncuyla farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi 61'de Barış'la skoru 2-1 yaptı. 87'de Tatos, Elazığspor'un 3. golünü atarken, son sözü yine 88'de Barış söyledi ve karşılaşma 3-2 Elazığspor'un üstünlüğü ile sona erdi