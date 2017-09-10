Elazığspor rakipsiz!
Bordo-beyazlılar, dün de Denizlispor’a şans tanımadı, 3’te 3 ile zirveye yaklaştı
Sezonun 4. haftasında Denizlispor'a konuk olan Elazığspor, rakibine şans tanımadı. Bordobeyazlılar, Tom'un 39. dakikadaki penaltısıyla öne geçerken, 61'de de aynı oyuncuyla farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi 61'de Barış'la skoru 2-1 yaptı. 87'de Tatos, Elazığspor'un 3. golünü atarken, son sözü yine 88'de Barış söyledi ve karşılaşma 3-2 Elazığspor'un üstünlüğü ile sona erdi
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:01
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Düello Başakşehir'in
Toplam 1
Yorum
Aheste aheste Allahın sopası yok derler birde fener ne zaman galatasarayla dalga geçse aynısı fazlasıyla başına geliyor volkan beraberliğe bile seviniyor
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Nerede kalmıştık!
Toplam 1
Yorum
yarın MAÇ BERABERE BİTİNCE NERDE KALDIĞINIZI GÖRÜRSÜNÜZ :)
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"Bana suyu atan..."
Toplam 6
Yorum
42ali harbi niye attılar fenerden kovularak gönderildiğinden dönmediği içinmi
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