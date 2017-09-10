 Elazığspor rakipsiz! – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Elazığspor rakipsiz!

    Elazığspor rakipsiz!

    Bordo-beyazlılar, dün de Denizlispor’a şans tanımadı, 3’te 3 ile zirveye yaklaştı

    Sezonun 4. haftasında Denizlispor'a konuk olan Elazığspor, rakibine şans tanımadı. Bordobeyazlılar, Tom'un 39. dakikadaki penaltısıyla öne geçerken, 61'de de aynı oyuncuyla farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi 61'de Barış'la skoru 2-1 yaptı. 87'de Tatos, Elazığspor'un 3. golünü atarken, son sözü yine 88'de Barış söyledi ve karşılaşma 3-2 Elazığspor'un üstünlüğü ile sona erdi

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:01
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